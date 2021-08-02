Белорусская спортсменка Тимановская попросила Польшу о политическом убежище

Тимановская провела прошедшую ночь в аэропорту, перед этим ее пытались вывезти из Токио в Минск Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Об этом представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал "Настоящему времени" 2 августа.

"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры", – сказал он.

Опейкин рассказал, что Тимановская боялась возвращаться в Минск, так как ее показали в "разносных сюжетах" пропагандистских каналов.