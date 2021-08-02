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МОК допускает введение новых санкций против Беларуси из-за инцидента со спортсменкой, которую власти пытались вернуть в Минск

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Тимановская заявляла о попытке властей Беларуси принудительно вывезти ее из Японии, эту ночь она провела в отеле аэропорта Токио
Тимановская заявляла о попытке властей Беларуси принудительно вывезти ее из Японии, эту ночь она провела в отеле аэропорта Токио
Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Международный олимпийский комитет может ввести новые санкции против национального олимпийского комитета Беларуси в связи с попыткой вывезти из Токио в Минск белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую.

Об этом глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил на пресс-конференции 2 августа, сообщает "РИА Новости"

Пресс-служба МОК информировала в Twitter, что комитет обратился к Беларуси за разъяснениями по поводу этой ситуации. 

Адамс напомнил, что МОК исключил нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, запрет коснулся считающего себя президентом страны Александра Лукашенко и его сына Виктора, которые занимают должности главы и вице-президента НОК. 

Он добавил, что Международный олимпийский комитет "будет это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится". 

Как сообщает ТАСС, Адамс рассказал, что Тимановская провела эту ночь в отеле аэропорта Токио. 

Контекст:

Тимановская накануне рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию.

"Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно", – объясняла Тимановская. Она заявила, что намерена просить убежище, в какой именно стране – еще думает. По словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Со спортсменкой уже пообщались представители Международного олимпийского комитета и организаторы Олимпиады в Токио. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, МОК, аэропорт, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет, Кристина Тимановская
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