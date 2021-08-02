МОК допускает введение новых санкций против Беларуси из-за инцидента со спортсменкой, которую власти пытались вернуть в Минск

Тимановская заявляла о попытке властей Беларуси принудительно вывезти ее из Японии, эту ночь она провела в отеле аэропорта Токио Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Об этом глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил на пресс-конференции 2 августа, сообщает "РИА Новости".

Пресс-служба МОК информировала в Twitter, что комитет обратился к Беларуси за разъяснениями по поводу этой ситуации.

The IOC has seen the reports in the media about the Belarusian athlete Krystsina Tsymanouskaya. We are looking into the situation and have asked the NOC for clarification. — IOC MEDIA (@iocmedia) August 1, 2021

Адамс напомнил, что МОК исключил нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, запрет коснулся считающего себя президентом страны Александра Лукашенко и его сына Виктора, которые занимают должности главы и вице-президента НОК.

Он добавил, что Международный олимпийский комитет "будет это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится".

Как сообщает ТАСС, Адамс рассказал, что Тимановская провела эту ночь в отеле аэропорта Токио.