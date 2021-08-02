В Беларуси журналисту дали 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко"

Гордиевича задержали 22 декабря прошлого года сотрудники ОМОН. В его квартире провели обыск, а хозяину выдвинули подозрение по ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление президента Республики Беларусь).

Следствие обвиняло журналиста в оскорблении Лукашенко в одной из местных Viber-групп. Также ему предъявили оскорбление двух милиционеров в чате Telegram-канала "Настоящий Дрогичин".

В итоге кроме статьи об оскорблении президента, ему также предъявили ст. 369 УК РБ (оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей) и ст. 188 УК РБ (клевета), отмечает правозащитный центр "Весна".

В своем последнем слове журналист отрицал обвинения, однако суд приговорил его к 1,5 годам колонии. В срок ему зачли несколько суток ареста и домашний арест в декабре – апреле.

Также Гордиевича обязали выплатить компенсацию по 2 тыс. белорусских руб. (по 21 тыс. грн) каждому из милиционеров за "моральный ущерб".

Журналиста взяли под стражу в зале суда, "Весна" внесла его в список политзаключенных.