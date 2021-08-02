ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси журналисту дали 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордиевича оштрафовали на 42 тыс. грн
Гордиевича оштрафовали на 42 тыс. грн
Фото: Sergey Gordievich / Facebook

В Беларуси журналиста Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление считающего себя президентом Александра Лукашенко и двух милиционеров. Об этом сообщило "Радыё Свабода".

Гордиевича задержали 22 декабря прошлого года сотрудники ОМОН. В его квартире провели обыск, а хозяину выдвинули подозрение по ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление президента Республики Беларусь).

Следствие обвиняло журналиста в оскорблении Лукашенко в одной из местных Viber-групп. Также ему предъявили оскорбление двух милиционеров в чате Telegram-канала "Настоящий Дрогичин".

В итоге кроме статьи об оскорблении президента, ему также предъявили ст. 369 УК РБ (оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей) и ст. 188 УК РБ (клевета), отмечает правозащитный центр "Весна".

В своем последнем слове журналист отрицал обвинения, однако суд приговорил его к 1,5 годам колонии. В срок ему зачли несколько суток ареста и домашний арест в декабре – апреле.

Также Гордиевича обязали выплатить компенсацию по 2 тыс. белорусских руб. (по 21 тыс. грн) каждому из милиционеров за "моральный ущерб".

Журналиста взяли под стражу в зале суда, "Весна" внесла его в список политзаключенных.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: СМИ, Беларусь, Александр Лукашенко, милиция, журналисты, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 лучших рецептов маринованных помидоров
5 лучших рецептов маринованных помидоров
"Две легенды". Исполнитель роли Джеймса Бонда Броснан заселфился со звездой фильма "Молчание ягнят" Хопкинсом
"Две легенды". Исполнитель роли Джеймса Бонда Броснан заселфился со звездой фильма "Молчание ягнят" Хопкинсом
"Господи, как похожи. Папулина дочуля". Сын Ротару обнародовал селфи со своей 20-летней дочерью
"Господи, как похожи. Папулина дочуля". Сын Ротару обнародовал селфи со своей 20-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии
Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии
"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете
"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS