В Беларуси журналисту дали 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко"

Гордиевича задержали 22 декабря прошлого года сотрудники ОМОН. В его квартире провели обыск, а хозяину выдвинули подозрение по ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление президента Республики Беларусь).
Следствие обвиняло журналиста в оскорблении Лукашенко в одной из местных Viber-групп. Также ему предъявили оскорбление двух милиционеров в чате Telegram-канала "Настоящий Дрогичин".
В итоге кроме статьи об оскорблении президента, ему также предъявили ст. 369 УК РБ (оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей) и ст. 188 УК РБ (клевета), отмечает правозащитный центр "Весна".
В своем последнем слове журналист отрицал обвинения, однако суд приговорил его к 1,5 годам колонии. В срок ему зачли несколько суток ареста и домашний арест в декабре – апреле.
Также Гордиевича обязали выплатить компенсацию по 2 тыс. белорусских руб. (по 21 тыс. грн) каждому из милиционеров за "моральный ущерб".
Журналиста взяли под стражу в зале суда, "Весна" внесла его в список политзаключенных.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.