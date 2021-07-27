В Беларуси объявили экстремистскими ресурсы телеканала "Белсат"

За репост сообщений из соцсетей телеканала теперь в Беларуси можно получить штраф или арест Фото: belsat.eu

"Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля", – говорится в сообщении.

Основанием для этого стали материалы проверки МВД.

В МВД напомнили, что "распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста".

Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Журналисты канала подвергались преследованию и арестам со стороны силовиков. В феврале 2021 года суд в Минске приговорил журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).