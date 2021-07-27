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В Беларуси объявили экстремистскими ресурсы телеканала "Белсат"

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За репост сообщений из соцсетей телеканала теперь в Беларуси можно получить штраф или арест
За репост сообщений из соцсетей телеканала теперь в Беларуси можно получить штраф или арест
Фото: belsat.eu

В Беларуси сайт и все социальные сети телеканала "Белсат" признали экстремистскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

"Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля", – говорится в сообщении.

Основанием для этого стали материалы проверки МВД.

В МВД напомнили, что "распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста".

Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Журналисты канала подвергались преследованию и арестам со стороны силовиков. В феврале 2021 года суд в Минске приговорил журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 27 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 586 человек.

Этим летом ситуация в Беларуси снова обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Теги: СМИ, Беларусь, социальные сети, оппозиция, экстремизм, сайт, Белсат
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