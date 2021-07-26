США планируют усилить санкции против режима Лукашенко – соратник Тихановской

На прошлой неделе Тихановская вместе с командой провела ряд встреч в США. Она участвовала в переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также она встретилась с бывшим госсекретарем Мадлен Олбрайт, сенаторами и конгрессменами, выступила на открытии белорусского кокуса в Конгрессе США.
Во время этих встреч, по словам Вячорки, чиновники Госдепартамента США заявили о намерении ввести новые санкции. Они, в частности, коснутся белорусского калийного и нефтяного секторов, которые близки к считающему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко.
При этом в Госдепе журналистам отказались комментировать возможные санкции.
В Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента от 9 августа 2020 года, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.
В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.
21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.