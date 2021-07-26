США планируют усилить санкции против режима Лукашенко – соратник Тихановской

На прошлой неделе Тихановская вместе с командой провела ряд встреч в США. Она участвовала в переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также она встретилась с бывшим госсекретарем Мадлен Олбрайт, сенаторами и конгрессменами, выступила на открытии белорусского кокуса в Конгрессе США.

Во время этих встреч, по словам Вячорки, чиновники Госдепартамента США заявили о намерении ввести новые санкции. Они, в частности, коснутся белорусского калийного и нефтяного секторов, которые близки к считающему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко.

При этом в Госдепе журналистам отказались комментировать возможные санкции.