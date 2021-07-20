ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси заморозили банковский счет Белорусской ассоциации журналистов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В июле в Беларуси усилились репрессии против независимых СМИ и правозащитников
В июле в Беларуси усилились репрессии против независимых СМИ и правозащитников
Фото: EPA

В Беларуси заморозили банковский счет Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщили в Telegram-канале ассоциации.

Решение о заморозке принял Следственный комитет страны. При этом замораживаются не только платежи, но и пополнение счета.

Заморозка последовала за обысками в офисе ассоциации, прошедшими 14 июля. Силовики тогда выломали двери в офис, обыскали его и опечатали. У сотрудников ассоциации сейчас нет доступа к печати и уставным документам организации.

Обыски также проходили у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах.

В последующие несколько дней силовики массово проводили обыски у журналистов и редакций независимых СМИ. Ассоциация журналистов писала о 63 обысках за 10 дней. Также силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 20 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 570 человек.

Теги: СМИ, Беларусь, репрессии, журналисты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи
После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи
"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе
"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе
  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь
  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома
Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну
Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну
"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"
Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"
"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера
"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера
"Как бог, красив". 47-летний Цискаридзе показал свои обнаженные фото, сделанные актером Венсаном Пересом
"Как бог, красив". 47-летний Цискаридзе показал свои обнаженные фото, сделанные актером Венсаном Пересом
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж
"Вечернее море особенное". Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката
"Вечернее море особенное". Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
"Неприлично свежа, красива, счастлива". 57-летняя Байрак снялась в полотенце на голое тело
"Неприлично свежа, красива, счастлива". 57-летняя Байрак снялась в полотенце на голое тело
"Киса", "Мечта". Тина Кароль поделилась постельным снимком
"Киса", "Мечта". Тина Кароль поделилась постельным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS