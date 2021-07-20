В Беларуси заморозили банковский счет Белорусской ассоциации журналистов

В июле в Беларуси усилились репрессии против независимых СМИ и правозащитников Фото: EPA

Решение о заморозке принял Следственный комитет страны. При этом замораживаются не только платежи, но и пополнение счета.

Заморозка последовала за обысками в офисе ассоциации, прошедшими 14 июля. Силовики тогда выломали двери в офис, обыскали его и опечатали. У сотрудников ассоциации сейчас нет доступа к печати и уставным документам организации.

Обыски также проходили у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах.

В последующие несколько дней силовики массово проводили обыски у журналистов и редакций независимых СМИ. Ассоциация журналистов писала о 63 обысках за 10 дней. Также силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.