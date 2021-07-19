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В Беларуси арестовали банковский счет ПЕН-центра, президентом которого является Алексиевич

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Алексиевич с 2019 года является президентом белоруского ПЕН-центра
Алексиевич с 2019 года является президентом белоруского ПЕН-центра
Фото: EPA

В Беларуси арестован банковский счет ПЕН-центра. Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram.

"Сегодня стало известно об аресте банковского счета Белорусского ПЕН-центра. Аккаунт арестован на основании постановления Следственного комитета от 13 июля 2021 года", – отметили в сообщении.

Президентом белоруского ПЕН-центра с 2019 года является писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, об этом сказано на сайте центра.

Следственный комитет Беларуси также наложил арест на счет благотворительной медиаплатформы "Имена", через которую собирают деньги для общественных организаций. Об аресте 19 июля в Facebook написала создатель проектаЕкатерина Синюк.

"Это значит, что мы не можем совершать никакие платежи, в том числе переводить проектам средства, собранные на их работу. Но наш сайт работает и ваши пожертвования продолжают поступать в пользу проектов на транзитный счет банка до момента снятия ареста", – отметила Синюк.

По ее словам, юристы помогают написать ходатайство в Следком Беларуси с просьбой разрешить перечислять деньги проектам.

https://www.facebook.com/ekaterina.sinuk/posts/4712928888734528

Контекст:

Международный ПЕН-клуб – всемирная ассоциация профессиональных писателей, основанная в Лондоне 5 октября 1921 года.

Алексиевич – член президиума координационного совета оппозиции, писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года. Она живет в Германии.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, пожертвование, ПЕН-клуб, Светлана Алексиевич
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