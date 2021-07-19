В Беларуси арестовали банковский счет ПЕН-центра, президентом которого является Алексиевич

"Сегодня стало известно об аресте банковского счета Белорусского ПЕН-центра. Аккаунт арестован на основании постановления Следственного комитета от 13 июля 2021 года", – отметили в сообщении.

Президентом белоруского ПЕН-центра с 2019 года является писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, об этом сказано на сайте центра.

Следственный комитет Беларуси также наложил арест на счет благотворительной медиаплатформы "Имена", через которую собирают деньги для общественных организаций. Об аресте 19 июля в Facebook написала создатель проектаЕкатерина Синюк.

"Это значит, что мы не можем совершать никакие платежи, в том числе переводить проектам средства, собранные на их работу. Но наш сайт работает и ваши пожертвования продолжают поступать в пользу проектов на транзитный счет банка до момента снятия ареста", – отметила Синюк.

По ее словам, юристы помогают написать ходатайство в Следком Беларуси с просьбой разрешить перечислять деньги проектам.