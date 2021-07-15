Алексиевич не пустили в самолет, в ее багаже искали бомбу

Алексиевич летела в Польшу для участия в акции "Протест Алексиевич и Токарчук", в берлинском аэропорту ее багаж забрали для дополнительной проверки.

"Сотрудник аэропорта взял мою сумку, подозрительно смотрел на нее и проверял с помощью какого-то инструмента. А потом [знаками] показал мне, что откроет ее. Я говорю: "Пожалуйста". Я хотела ему помочь, но он сам открыл. И когда он открыл ее, он вдруг резко отбросил эту сумку", – рассказала писательница.

По ее словам, сотрудник аэропорта пригласил полицейскую, которую ждали полчаса. Алексиевич попросили выложить все из сумки, потом досмотрели ее вторую сумку, но ничего подозрительного не нашли. Писательница считает, что за бомбу могли принять зарядное устройство для телефона.

Алексиевич сообщила, что добралась до Вроцлава на машине.