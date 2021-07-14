К сотрудникам белорусского правозащитного центра "Весна" пришли с обысками

Обыски в частности прошли у юристов Владимира Лабковича, Алены Лапценак, Андрея Полуды, Евгении Бабаевой, Олега Мацкевича, Игоря Казмерчака, Виктора Сазонова.

Также силовики пришли к члену совета "Весны" Валентину Стефановичу, журналисту и правозащитнику Сергею Сысу, бывшему члену партии "Весна" Марине Статкевич. Руководитель правозащитной организации Алесь Беляцкий не выходит на связь.

Кроме "Весны" обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка "Территория права", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие. Прошли обыски и в офисе партии БНФ.

Контекст:

"Весна" – неправительственная правозащитная организация, с 1996 года занимается помощью задержанным на митингах и их семьям. 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года его лишили госрегистрации.

После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных

В марте Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело в отношении правозащитного центра "Весна" по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, отмечает "Новое время". По версии следствия, "Весна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.