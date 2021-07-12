Глава МИД Беларуси обвинил Запад в попытке сделать из страны "вторую Украину"

Все события в Беларуси являются следствием геополитического столкновения РФ и Запада, считает Макей Фото: mfa.gov.by

Журналист пропагандистского госканала РФ спросил у Макея, согласен ли он с "мнением", что Беларусь была "плацдармом для технологий революций".

"Абсолютно согласен. Я думаю, что цель состояла в том (я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси), чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию", – сказал глава МИД республики.

По его мнению, для западных стран неприемлемо, что РФ "является равным геополитическим игроком" на международной арене.

"И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", – отметил Макей.