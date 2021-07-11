ГОРДОН
 
 
МИР

Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима в Беларуси. Вряд ли это будет сам Лукашенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тихановская: В окружении Лукашенко есть люди адекватные, которые понимают, что с ним Беларусь летит в пропасть
Тихановская: В окружении Лукашенко есть люди адекватные, которые понимают, что с ним Беларусь летит в пропасть
Фото: EPA

Белорусская оппозиция готова вести переговоры с представителями властей. Об этом сообщила лидер оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью изданию "Сегодня", опубликованном 10 июля.

На вопрос, готова ли она ради освобождения политических заключенных разговаривать с Александром Лукашенко, считающим себя президентом страны, Тихановская ответила: "Мы готовы вести диалог с представителями режима – вряд ли это будет он сам".

"Но в его окружении, возможно, не в ближайшем, но в целом в окружении есть люди адекватные, которые понимают, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть и мы предлагаем альтернативу. Альтернативу новой Беларуси, где и для бизнеса будут созданы новые условия работы, и люди будут жить, ну, в безопасности, свободно, спокойно. Поэтому тот диалог, о котором мы говорим – там должны быть представители режима, а также медиаторы из других стран. Возможно, это будет формат соседей, возможно, другие страны, но представители режима там должны быть, конечно", – сказала политик.

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕССША, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном
  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном
  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом
  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
  Солистка Kazka вслед за Melovin сделала неожиданное признание о своей ориентации
  Солистка Kazka вслед за Melovin сделала неожиданное признание о своей ориентации
  "Закончил курс антидепрессантов". Melovin рассказал, что страдает от панических атак
  "Закончил курс антидепрессантов". Melovin рассказал, что страдает от панических атак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS