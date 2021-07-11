Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима в Беларуси. Вряд ли это будет сам Лукашенко

Тихановская: В окружении Лукашенко есть люди адекватные, которые понимают, что с ним Беларусь летит в пропасть Фото: EPA

На вопрос, готова ли она ради освобождения политических заключенных разговаривать с Александром Лукашенко, считающим себя президентом страны, Тихановская ответила: "Мы готовы вести диалог с представителями режима – вряд ли это будет он сам".

"Но в его окружении, возможно, не в ближайшем, но в целом в окружении есть люди адекватные, которые понимают, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть и мы предлагаем альтернативу. Альтернативу новой Беларуси, где и для бизнеса будут созданы новые условия работы, и люди будут жить, ну, в безопасности, свободно, спокойно. Поэтому тот диалог, о котором мы говорим – там должны быть представители режима, а также медиаторы из других стран. Возможно, это будет формат соседей, возможно, другие страны, но представители режима там должны быть, конечно", – сказала политик.