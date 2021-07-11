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Тихановская рассказала, при каких условиях вернется в Беларусь

Тихановская: Как только при первой возможности, как я почувствую, что я нужна Беларуси, я поеду
Тихановская: Как только при первой возможности, как я почувствую, что я нужна Беларуси, я поеду
Фото: EPA

Лидер белоруссой оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью изданию "Сегодня", опубликованном 10 июля, рассказала, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

"Наверное, первое – я бы не назвала это условием, но обстоятельством больше – когда я буду там в безопасности. Поехать, чтобы меня бросили там за решетку, – какой в этом смысл? Поэтому как только будет время… Я не знаю, условий может быть много, обстоятельств может быть много, нельзя сейчас об этом судить. Поэтому как только при первой возможности, как я почувствую, что я нужна Беларуси, я поеду", – заявила политик.

Сразу после президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года, силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть страну, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей.

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕССША, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, оппозиция, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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