Тихановская рассказала, при каких условиях вернется в Беларусь

Тихановская: Как только при первой возможности, как я почувствую, что я нужна Беларуси, я поеду Фото: EPA

"Наверное, первое – я бы не назвала это условием, но обстоятельством больше – когда я буду там в безопасности. Поехать, чтобы меня бросили там за решетку, – какой в этом смысл? Поэтому как только будет время… Я не знаю, условий может быть много, обстоятельств может быть много, нельзя сейчас об этом судить. Поэтому как только при первой возможности, как я почувствую, что я нужна Беларуси, я поеду", – заявила политик.

Сразу после президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года, силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть страну, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей.