Тихановская: Да, окно возможностей в Беларуси небольшое

Об этом она заявила в интервью изданию "Сегодня", опубликованном 10 июля.

"Я не могу сказать, что протесты стихли. Если вы говорите о массовых демонстрациях, – то да. К сожалению, с помощью насилия, пыток режиму удалось сбить эту волну. Но демонстрации происходят локально. Белорусы выходят на небольшие демонстрации в своих районах, также вывешиваются флаги, по возможности распространяется самиздат. Рабочие организовываются в забастовочные движения, действует план "Перемога" от бывших силовиков, которые тоже вынуждены были выехать, но у них есть связь с силовиками, которые внутри системы. Именно оттуда они получают информацию, видео, аудиозаписи для того, чтобы показывать всю подноготную режима", – рассказала она.

Тихановская подчеркнула, что протестное движение в стране продолжается.

"Да, окно возможностей небольшое в Беларуси, потому что уровень репрессий просто невероятный, но белорусы используют каждый сантиметр этих возможностей для того, чтобы бороться. Под страхом быть задержанными. Под страхом тюрьмы и под страхом быть задержанными. Под страхом тюрьмы – они все равно продолжают. Да. И наша задача – чтобы максимально мобилизовать общество как внутри Беларуси, так и за ее пределами", – добавила она.