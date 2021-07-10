"Мы чувствуем ежедневную поддержку Украины". Тихановская рассказала, что "пересекалась" с Зеленским

Тихановская: Пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но ежедневную поддержку Украины мы чувствуем Фото: ЕРА

Она отметила, что поддерживает связь с украинскими властями.

"Я один раз встречалась онлайн с господином [министром иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве", – сказала Тихановская.

Политик уточнила, что официальных встреч с представителями Украины у нее не было.

"Но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины. Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но [украинцы] понимают белорусов, потому что сами прошли через это. И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина – с белорусским народом", – добавила оппозиционерка.

Зеленский был в Литве 6 июля.