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ПОЛИТИКА

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и еще более 50 человек

Самого Лукашенко в списке нет
Самого Лукашенко в списке нет
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести персональные экономические санкции и другие ограничения в отношении 52 человек (.doc), причастных к фальсификации результатов выборов президента Беларуси.

Соответствующее распоряжение приняли 7 июля, оно опубликовано на сайте правительства. 

Ограничения предлагают применить в отношении этих лиц также из-за нарушения прав человека, применения силы к протестующим, пыток и задержаний, в том числе граждан Украины. 

В санкционный список, кроме прочих, попали: 

  • Виктор Лукашенко – старший сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;
  • глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;
  • пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
  • министр внутренних дел Иван Кубраков;
  • глава Конституционного суда Петр Миклашевич;
  • глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина;
  • глава КГБ Иван Тертель;
  • глава Следкома Иван Носкевич.

Санкции предлагают ввести в течение месяца на трехлетний срок, речь идет о запрете въезда в Украину и блокировании активов. Самого Лукашенко в списке нет. 

МУЛЬТИМЕДИА

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Лукашенко, Лидия Ермошина, протесты в Беларуси, Наталья Эйсмонт, Иван Тертель
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