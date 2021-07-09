Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и еще более 50 человек

Соответствующее распоряжение приняли 7 июля, оно опубликовано на сайте правительства.
Ограничения предлагают применить в отношении этих лиц также из-за нарушения прав человека, применения силы к протестующим, пыток и задержаний, в том числе граждан Украины.
В санкционный список, кроме прочих, попали:
Санкции предлагают ввести в течение месяца на трехлетний срок, речь идет о запрете въезда в Украину и блокировании активов. Самого Лукашенко в списке нет.
Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.
Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.
В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.
В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.