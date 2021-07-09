Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и еще более 50 человек

Самого Лукашенко в списке нет Фото: ЕРА

Соответствующее распоряжение приняли 7 июля, оно опубликовано на сайте правительства.

Ограничения предлагают применить в отношении этих лиц также из-за нарушения прав человека, применения силы к протестующим, пыток и задержаний, в том числе граждан Украины.

В санкционный список, кроме прочих, попали:

Виктор Лукашенко – старший сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;

глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

министр внутренних дел Иван Кубраков;

глава Конституционного суда Петр Миклашевич;

глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина;

глава КГБ Иван Тертель;

глава Следкома Иван Носкевич.

Санкции предлагают ввести в течение месяца на трехлетний срок, речь идет о запрете въезда в Украину и блокировании активов. Самого Лукашенко в списке нет.