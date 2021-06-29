В Праге открывают офис белорусской оппозиции

Кулганек: Белорусская оппозиция имеет и будет иметь безоговорочную поддержку Чехии Фото: ЕРА

По его словам, решение о создании этого представительства было согласовано с президентом Чехии Милошем Земаном.

"Белорусская оппозиция имеет и будет иметь безоговорочную поддержку Чехии", – заявил Кулганек.

Dnes na jednání vlády s prezidentem republiky * Milošem Zemanem. Dohodli jsme se na p * íprav * z * ízení zastoupení b * loruské opozice v Praze - po vzoru Litvy. B * loruská opozice má a bude mít jednozna * nou podporu * eské republiky. pic.twitter.com/dLwztgerX5 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) June 28, 2021

10 июня Прагу посетила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Во время выступления в Сенате Чехии она призвала создать трибунал для расследования преступлений считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.