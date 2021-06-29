В Праге открывают офис белорусской оппозиции

По его словам, решение о создании этого представительства было согласовано с президентом Чехии Милошем Земаном.
"Белорусская оппозиция имеет и будет иметь безоговорочную поддержку Чехии", – заявил Кулганек.
Dnes na jednání vlády s prezidentem republiky * Milošem Zemanem. Dohodli jsme se na p * íprav * z * ízení zastoupení b * loruské opozice v Praze - po vzoru Litvy. B * loruská opozice má a bude mít jednozna * nou podporu * eské republiky. pic.twitter.com/dLwztgerX5— Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) June 28, 2021
10 июня Прагу посетила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Во время выступления в Сенате Чехии она призвала создать трибунал для расследования преступлений считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.