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Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси – Резников

Резников: Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять
Резников: Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять
Фото: minre.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 9 июля в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина не только не признает Александра Лукашенко как президента Беларуси, но и не имеет доверия к властям этой страны.

"Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять", – сказал Резников. 

Об этом он заявил в контексте разговора о смене площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. 

"Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия. [...] Поиск новой площадки – даже чисто географически... Что это будет – я не знаю. Это может быть от Вены до Хельсинки и Женевы. Нужно понимать, что россияне должны согласиться на этот город", – отметил Резников. 

Вице-премьер добавил, что Вильнюс, как и Варшава, могут не утроить РФ, Казахстан как площадка для переговоров логистически неудобен.  

"Очень долгий перелет для всех. Хотя казахстанское правительство готово принять. Поэтому нужно искать ближе два – два с половиной часа перелета", – добавил Резников. 

Контекст:

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев считает, что РФ завершит присоединение Беларуси до 2024 года и ситуация "прошла точку невозврата". 

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко, с 1994 года находящийся при власти в Беларуси, на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

17 апреля 2021 года Лукашенко заявил, что принял решение, которое "будет одно из принципиальных за четверть века президентства".

В марте 2020 года Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Об отказе от Минска как площадки для переговоров  в ТКГ украинские власти начали говорить после начала политического кризиса в Беларуси. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Минск, Алексей Резников, минские переговоры, присоединение, Союзное государство, ТКГ
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