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Лукашенко пожаловался Путину на "индивидуальный террор" со стороны противников власти в Беларуси

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Политики встречались в Санкт-Петербурге
Политики встречались в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru

13 июля в ходе встречи в российском Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители оппозиции в Беларуси перешли к террору. Об этом сообщает сайт Лукашенко.

"Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", – сказал он.

Так называемый президент Беларуси пообещал "всех вычислить".

"Найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме. [...] Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", – заявил Лукашенко.

Его цитату об "индивидуальном терроре" опубликовал и сайт Кремля. Лукашенко утверждает также, что "вот этот террор" насаждали некоммерческие организации (НКО), неправительственные организации (НПО), западные СМИ.

"Эти мерзопакостные полторы тысячи НКО, НПО – полторы тысячи, оказывается, разных там фондов и прочее… Чем они занимались – понятно, они финансировались извне, а мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать. Ну вот и получили соответствующие результаты", – считает Лукашенко.

Контекст:

С главой Кремля Лукашенко встречался четвертый раз за 2021 год, отмечает РБК.

Предыдущий раз Путин общался с находящимся у власти в Беларуси Лукашенко 28 мая в Сочи. Встреча длилась более пяти часов.

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕССША, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

12 июля в интервью телеканалу Russia Today глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страны Запада хотели создать в Беларуси "вторую Украину", чтобы перенести этот опыт потом на Россию.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Беларусь, терроризм, Александр Лукашенко
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