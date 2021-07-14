Лукашенко пожаловался Путину на "индивидуальный террор" со стороны противников власти в Беларуси

"Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", – сказал он.

Так называемый президент Беларуси пообещал "всех вычислить".

"Найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме. [...] Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", – заявил Лукашенко.

Его цитату об "индивидуальном терроре" опубликовал и сайт Кремля. Лукашенко утверждает также, что "вот этот террор" насаждали некоммерческие организации (НКО), неправительственные организации (НПО), западные СМИ.

"Эти мерзопакостные полторы тысячи НКО, НПО – полторы тысячи, оказывается, разных там фондов и прочее… Чем они занимались – понятно, они финансировались извне, а мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать. Ну вот и получили соответствующие результаты", – считает Лукашенко.