Лукашенко о санкциях: Нечего нам по этому поводу париться

По его словам, из-за санкций необходимо активнее заниматься развитием экономики страны.

"Нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", – утверждает Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас фиксируется рост товарооборота между Беларусью и Россией.