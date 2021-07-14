Пять европейских стран присоединились к экономическим санкциям ЕС против Беларуси

ЕС ввел экономические санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Протасевича Фото: EPA

Среди них страны – кандидаты на вступление в Евросоюз – Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.