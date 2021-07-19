Тихановская заявила, что не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси

"Я не готова участвовать в новых выборах", – сказала Тихановская.

По ее словам, она могла бы служить неким "моральным авторитетом".

Оппозиционер считает, что нынешней Беларуси нужен "хороший менеджер", который бы восстановил страну. Она также надеется на действие международных санкций в отношении режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Сейчас Тихановская находится с визитом в США. В интервью National Interest она объяснила, что надеется на поддержку белорусской оппозиции со стороны администрации президента США Джо Байдена, и подчеркивает, что правление Лукашенко "не может длиться долго".