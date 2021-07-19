Тихановская заявила, что не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси

"Я не готова участвовать в новых выборах", – сказала Тихановская.
По ее словам, она могла бы служить неким "моральным авторитетом".
Оппозиционер считает, что нынешней Беларуси нужен "хороший менеджер", который бы восстановил страну. Она также надеется на действие международных санкций в отношении режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
Сейчас Тихановская находится с визитом в США. В интервью National Interest она объяснила, что надеется на поддержку белорусской оппозиции со стороны администрации президента США Джо Байдена, и подчеркивает, что правление Лукашенко "не может длиться долго".
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.
Тихановская покинула страну сразу после президентских выборов, сделать это ее заставили угрозами силовики. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.
Оппозиционер говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.