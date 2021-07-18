Из-за непризнания Лукашенко президентом Беларуси Эстония отказалась отправлять своего посла в Минск

Дипломат объяснила, что, если бы Эстония направила в Минск назначенного в июле нового посла Яака Ленсмента, пришлось бы вручать Лукашенко верительные грамоты, а это неуместно в связи с тем, что он не является законным главой Беларуси.
Глава МИД Эстонии считает, что следует дождаться, пока в Беларуси не появится законный президент.
Лийметс предполагает, что альтернативой полному дипломатическому представительству Эстонии в Минске могли бы стать, например, назначение временного поверенного в делах или работа посла из Таллинна, без предъявления верительных грамот Лукашенко, отмечает ERR.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
После этого в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. Силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Известно о погибших участниках протестов.
В 2021 году уличные протесты прекратились.
23 сентября 2020 года Лукашенко провел так называемую инаугурацию, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.