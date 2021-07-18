Из-за непризнания Лукашенко президентом Беларуси Эстония отказалась отправлять своего посла в Минск

Лийметс считает, что следует дождаться, пока в Беларуси не появится законный президент Фото: ЕРА

Дипломат объяснила, что, если бы Эстония направила в Минск назначенного в июле нового посла Яака Ленсмента, пришлось бы вручать Лукашенко верительные грамоты, а это неуместно в связи с тем, что он не является законным главой Беларуси.

Глава МИД Эстонии считает, что следует дождаться, пока в Беларуси не появится законный президент.

Лийметс предполагает, что альтернативой полному дипломатическому представительству Эстонии в Минске могли бы стать, например, назначение временного поверенного в делах или работа посла из Таллинна, без предъявления верительных грамот Лукашенко, отмечает ERR.