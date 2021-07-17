Лукашенко вывел "Белоруснефть" из состава госконцерна, попавшего под санкции США

В частности, вносятся изменения в указ №576 от 14 сентября 2006 года "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть".

Так, новым указом исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что "Белоруснефть" находится в подчинении у "Белнефтехима".

Также исключен подпункт, согласно которому гендиректор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности главой "Белнефтехима" по согласованию с президентом.

Контекст:

Госконцерн "Белнефтехим" вместе с еще восьмью госпредприятиями Беларуси был включен в санкционный список США. Ограничения вступили в силу с 3 июня.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила 28 мая, что речь идет о "полной блокировке в отношении белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы в соответствии с серией генеральных лицензий министерства финансов".

Санкции являются ответом на продолжающееся наступление режима Лукашенко на основные свободы, а также на инцидент с самолетом Ryanair, который произошел 23 мая, говорила Псаки.