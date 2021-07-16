В Беларуси обыскали подписчиков оппозиционных Telegram-каналов. В КГБ говорят, что нашли оружие, наркотики и боеприпасы

"У наиболее активных подписчиков таких Telegram-каналов, как ГСБ, "Буслы ляцяць", EXOMON и других, в отношении которых имелась оперативная информация об экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к уголовно наказуемым деяниям, таким как организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни", – рассказал Бычек.

Далее в сюжете говорится, что в ходе расследования правоохранители получили информацию о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей СМИ к "теневому денежному обороту".

"Средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси", – отметили журналисты.