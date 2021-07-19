В Беларуси за 10 дней у работников СМИ провели 63 обыска – ассоциация журналистов

"За последние 10 дней в офисах и квартирах журналистов проведено 63 обыска. Всего с начала года – 107", – говорится в сообщении.

Согласно расширенной информации ассоциации, в неволе остаются журналисты таких ресурсов и организаций, как "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.