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В Беларуси силовики проводят обыски у журналистов "Белсата" и "Радыё Свабода". Есть задержанные

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16 июля силовики проводят обыски у белорусских журналистов
16 июля силовики проводят обыски у белорусских журналистов
Фото: Радыё Свабода — Беларусь / Telegram

В Беларуси 16 июля силовики пришли утром к журналистам, которые сотрудничают с телеканалом "Белсат" (Польша), вещающего преимущественно на белорусском языке. Об этом сообщается на сайте СМИ.

В частности, обыски проходят у ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко, журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Евгения Меркиса, Игоря Ильяша, корреспондентов телеканала в Гродно – Алексея Кайриса, Кристины Чернявской, Павла Можейко, журналиста в Пинске Виктора Ярошука.

Отмечается, что обыск также прошел у журналистки Анны Галета, ее задержали по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (организация массовых беспорядков).

"Радыё Свабода" в Telegram-канале сообщило, что силовики пришли с обысками к сотруднику СМИ Валентину Жданко, а также задержали журналистов Олега Груздиловича и Инессу Студинскую.

Контекст:

Новая волна масштабных обысков в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались в Беларуси на минувшей неделе.

8 июля редакция оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" сообщила о том, что власти страны заблокировали доступ к их сайту. Помимо этого, в офисе издания прошли обыски. Журналисты рассказали, что силовики во время задержания избили главного редактора газеты Егора Мартиновича. Из соображений безопасности редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.

"Наша Ніва", в частности, освещала массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента. На одном из митингов силовики задержали журналистку издания Екатерину Карпицкую.

14 июля силовики пришли с обысками к юристам неправительственной правозащитной организации (НПО) "Весна". После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных. 

Кроме "Весны", обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка "Территория права", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие. 

Позже стало известно о задержании руководителя "Весны" Алеся Беляцкого. Также задержаны юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета "Весны" Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие.

Ранее в Беларуси был заблокирован домен оппозиционного сайта TUT.BY. После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY". 

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

По информации Белорусской ассоциации журналистов в начале июня за решеткой находилось 29 работников СМИ.

В ЕС заявили, что из-за "новой волны репрессий" в республике – задержаний правозащитников и обысков в НПО страны – готовы рассмотреть новые санкции против Беларуси.

Теги: СМИ, Беларусь, репрессии, журналисты, задержание, власть, преследование, обыски, силовики, Белсат, Радыё Свабода
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