В Беларуси силовики проводят обыски у журналистов "Белсата" и "Радыё Свабода". Есть задержанные

В частности, обыски проходят у ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко, журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Евгения Меркиса, Игоря Ильяша, корреспондентов телеканала в Гродно – Алексея Кайриса, Кристины Чернявской, Павла Можейко, журналиста в Пинске Виктора Ярошука.

Отмечается, что обыск также прошел у журналистки Анны Галета, ее задержали по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (организация массовых беспорядков).

"Радыё Свабода" в Telegram-канале сообщило, что силовики пришли с обысками к сотруднику СМИ Валентину Жданко, а также задержали журналистов Олега Груздиловича и Инессу Студинскую.