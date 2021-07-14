В Беларуси задержали руководителя и сотрудников правозащитного центра "Весна"

Утром с Беляцким пропала связь, позднее стало известно, что его задержали Фото: svoboda.org

Днем в офисах белорусских общественных организаций по всей стране прошли обыски, которые, по данным "Радыё Свобода", затронули не менее 19 организаций.

В "Весне" сообщали, что их руководитель не выходит на связь. В 18.00 стало известно, что его задержали.

Беляцкого задержали в 18.00. Других правозащитников начали задерживать примерно в то же время.

Среди задержанных – юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета "Весны" Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие, более 10 человек.

Все правозащитники задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела, которое ведет Следственный комитет. В ордерах на обыск значились две статьи Уголовного кодекса Беларуси: ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 243 (уклонение от уплаты налогов).