"Режим должен прекратить репрессии". Боррель пригрозил Беларуси новыми санкциями ЕС из-за задержаний правозащитников

"Тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом", – отметил Боррель.
Он добавил, что "ЕС будет по-прежнему принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси" и будет на стороне "всех правозащитников, независимых голосов и всех людей", притесняемых в республике.
"В среду [14 июля] режим в Беларуси предпринял новую широкомасштабную атаку на независимые голоса в стране... Эта новая волна репрессий – еще одно доказательство того, что режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко ведет систематическую и спланированную кампанию, конечная цель которой – заставить замолчать всех оставшихся несогласных и устранить пространство гражданского участия в Беларуси", – говорится в заявлении.
В ЕС потребовали "немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550".
"Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности", – подчеркнул Боррель.
"Весна" – неправительственная правозащитная организация, с 1996 года занимается помощью задержанным на митингах и их семьям. 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года ее лишили госрегистрации.
После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных
В марте Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело в отношении правозащитного центра по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, отмечает "Настоящее время". По версии следствия, "Весна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.
14 июля к юристам центра "Весна" пришли с обысками. Кроме "Весны" обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка "Территория права", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие.
Позже стало известно о задержании руководителя "Весны" Алеся Беляцкого. Также задержаны юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета "Весны" Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие.