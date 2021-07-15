"Режим должен прекратить репрессии". Боррель пригрозил Беларуси новыми санкциями ЕС из-за задержаний правозащитников

Нарушения прав человека и фундаментальных свобод в Беларуси не останутся безнаказанными, отметил Боррель Фото: EPA

"Тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом", – отметил Боррель.

Он добавил, что "ЕС будет по-прежнему принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси" и будет на стороне "всех правозащитников, независимых голосов и всех людей", притесняемых в республике.

"В среду [14 июля] режим в Беларуси предпринял новую широкомасштабную атаку на независимые голоса в стране... Эта новая волна репрессий – еще одно доказательство того, что режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко ведет систематическую и спланированную кампанию, конечная цель которой – заставить замолчать всех оставшихся несогласных и устранить пространство гражданского участия в Беларуси", – говорится в заявлении.

В ЕС потребовали "немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550".

"Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности", – подчеркнул Боррель.