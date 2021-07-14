В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

В ЕС прокомментировали обыски у белорусских правозащитников и их задержания Фото: EPA

Так он прокомментировал, в частности, обыски и задержания сотрудников правозащитного центра "Весна" и других неправительственных организаций.

"Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, сейчас в решительной атаке, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда. Наглое нарушение прав и свобод человека. Это будет иметь последствия", – говорится в заявлении спикера.

Belarus: Ongoing arrests & searches against @viasna96, Helsinki Committees other NGOs

Lukashenko regime afraid of all independent voices is now in all-out attack to silence them once and for all.

Brazen violation of #HumanRights and freedoms: it will have consequences. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 14, 2021