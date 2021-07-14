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В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

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В ЕС прокомментировали обыски у белорусских правозащитников и их задержания
В ЕС прокомментировали обыски у белорусских правозащитников и их задержания
Фото: EPA

Нарушение властями Беларуси прав и свобод человека будет иметь последствия. Об этом заявил спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано в Twitter 14 июля.

Так он прокомментировал, в частности, обыски и задержания сотрудников правозащитного центра "Весна" и других неправительственных организаций.

"Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, сейчас в решительной атаке, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда. Наглое нарушение прав и свобод человека. Это будет иметь последствия", – говорится в заявлении спикера.

Контекст:

"Весна" – неправительственная правозащитная организация, с 1996 года занимается помощью задержанным на митингах и их семьям. 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года ее лишили госрегистрации. 

После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных 

В марте Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело в отношении правозащитного центра "Весна" по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, отмечает "Новое время". По версии следствия, "Весна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.

14 июля к юристам центра "Весна" пришли с обыскамиКроме "Весны" обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка "Территория права", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие. Прошли обыски и в офисе партии БНФ.

Позже стало известно о задержании руководителя "Весны" Алеся Беляцкого. Также задержаны юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета "Весны" Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие, более 10 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, правозащитники, Евросоюз, Петер Стано
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