Главреда оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" избили при задержании

Сообщается, что журналист получил травму головы.

"После обыска в офисе и доме Егора доставили на допрос в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь. Как сообщает пресс-служба СК, Мартиновичу была оказана медицинская помощь. Эту ночь Егор провел в СИЗО на улице Окрестина", – говорится в сообщении.

Как отметили в издании, сам главред утверждает, что сейчас чувствует себя лучше.

"Сегодня утром его впервые накормили, а задержали вчера около 10 часов утра. Ему и другим заключенным в камере не выдали матрасов и кроватей", – заявляют в редакции.

Мартиновича задержали на 72 часа как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Также на Окрестина находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович. Скурко болеет сахарным диабетом, он инсулинозависим. Ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.