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В Беларуси 18 июля закончился срок ареста главреда издания "Наша Ніва". Его до сих пор не выпустили из СИЗО

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Мартиновича задержали второй раз
Мартиновича задержали второй раз
Фото: nn.by

В Беларуси сегодня, 18 июля, истек срок содержания под стражей главного редактора издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича. Он до сих пор не вышел из следственного изолятора в Минске, сообщило издание в Telegram.

Мартиновича задержали второй раз. Силовики отказались говорить, по какой статье.

"На этот раз главреда издания задержали на три дня. За это время ему не было предъявлено обвинение, не была избрана мера содержания под стражей, он содержался в СИЗО на улице Окрестина как подозреваемый. [...] Известно только, что на этот раз его задержали на три дня", – сообщили в редакции.

Вместе с ним были задержаны главный редактор "Нашей истории" Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович, которую освободили 16 июля.

"Все это время заключенные сидели без сменной одежды, дополнительной еды и питья, минимальных средств гигиены, несмотря на жару, которая стоит в эти дни. Им не давали матрасы и постельное белье, они спали на полу или голыми. Все это грубое нарушение закона и правил внутреннего распорядка СИЗО", – говорится в сообщении.

Контекст:

8 июля редакция оппозиционной белорусской газеты "Наша Ніва" сообщила о том, что власти страны заблокировали доступ к их сайту. Помимо этого, в офисе издания прошли обыски. Журналисты рассказали, что силовики во время задержания избили главного редактора газеты Егора Мартиновича.

Директор издания Анастасия Ровдо 13 июля сообщила о закрытии редакции "Наша Ніва" в Беларуси. Такое решение она объяснила соображениями безопасности.

"Наша Ніва" освещала массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента. На одном из митингов силовики задержали журналистку издания Екатерину Карпицкую.

В 2021 году это уже не первый подобный случай давления на СМИ в Беларуси. Ранее был заблокирован домен оппозиционного сайта TUT.BY. После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY".

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

Утром 16 июля силовики пришли к журналистам, которые сотрудничают с телеканалом "Белсат". "Радыё Свабода" в Telegram-канале сообщало в тот день, что силовики пришли с обысками к сотруднику СМИ Валентину Жданко, а также задержали журналистов Олега Груздиловича и Инессу Студинскую.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, за решеткой на данный момент находятся 34 работника СМИ. Евросоюз заявил, что из-за "новой волны репрессий" в республике – задержаний правозащитников и обысков в НПО страны – готовы рассмотреть новые санкции против Беларуси.

Кроме СМИ, белорусские силовики оказывают давление на общественные и правозащитные организации. Так, 14 июля пришли с обысками к юристам неправительственной правозащитной организации (НПО) "Весна". После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных.

Позже стало известно о задержании руководителя "Весны" Алеся Беляцкого. Также задержаны юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета "Весны" Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие.

Кроме "Весны", обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка "Территория права", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие.

Теги: Беларусь, репрессии, журналисты, Евросоюз, силовики
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