В Беларуси 18 июля закончился срок ареста главреда издания "Наша Ніва". Его до сих пор не выпустили из СИЗО

Директор издания Анастасия Ровдо 13 июля сообщила о закрытии редакции "Наша Ніва" в Беларуси. Такое решение она объяснила соображениями безопасности.

"Наша Ніва" освещала массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента. На одном из митингов силовики задержали журналистку издания Екатерину Карпицкую.

В 2021 году это уже не первый подобный случай давления на СМИ в Беларуси. Ранее был заблокирован домен оппозиционного сайта TUT.BY. После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY".

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

Утром 16 июля силовики пришли к журналистам, которые сотрудничают с телеканалом "Белсат". "Радыё Свабода" в Telegram-канале сообщало в тот день, что силовики пришли с обысками к сотруднику СМИ Валентину Жданко, а также задержали журналистов Олега Груздиловича и Инессу Студинскую.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, за решеткой на данный момент находятся 34 работника СМИ. Евросоюз заявил, что из-за "новой волны репрессий" в республике – задержаний правозащитников и обысков в НПО страны – готовы рассмотреть новые санкции против Беларуси.

Кроме СМИ, белорусские силовики оказывают давление на общественные и правозащитные организации. Так, 14 июля пришли с обысками к юристам неправительственной правозащитной организации (НПО) "Весна". После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных.

Позже стало известно о задержании руководителя "Весны" Алеся Беляцкого. Также задержаны юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета "Весны" Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие.

Кроме "Весны", обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка "Территория права", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие.