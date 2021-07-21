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В Беларуси Минюст подал в суд иск о ликвидации ассоциации журналистов

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В БАЖ готовятся защищать свои права в суде
В БАЖ готовятся защищать свои права в суде
Фото: БАЖ Беларуская асацыяцыя журналістаў / Telegram

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный Суд исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что решение было принято в связи с "непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".

"За нарушение законодательства об общественных объединениях ОО "Белорусская ассоциация журналистов" Министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес министерства юстиции признала выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, согласно белорусскому законодательству, ОО "обязано письменно сообщить в орган регистрации об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, а также представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении".

Так как БАЖ, согласно сообщению, этого не сделала, Минюст инициировал ее ликвидацию.

В ответ в БАЖ напомнили, что офис объединения был разгромлен и опечатан МВД 14 июля, повторно в этом году, говорится на сайте ассоциации.

"Белорусская ассоциация журналистов проинформировала Минюст, что у нас нет доступа к уставным документам, печати организации и договорам аренды, упомянутым в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были вывезены из офиса БАЖ", – говорится в сообщении.

В то же время БАЖ готовится защищать свои права в суде.

"Все очевидно. Минюст даже не пытается хотя бы соблюсти приличия. Зачистка, да… Сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде", – подчеркнул глава объединения Андрей Бастунец.

Накануне в БАЖ сообщали о заморозке банковского счета объединения, такое решение принял Следком Беларуси.

Обыски также проходили у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. 18 июля БАЖ писала о 63 обысках за 10 дней. Также силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 20 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 570 человек.

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" действует с осени 1995 года. В БАЖ насчитывается более 1200 членов, которые работают в различных периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях, некоторые из них – в государственных СМИ.

Теги: СМИ, Беларусь, Министерство юстиции, репрессии, Верховный Суд, Минюст, законодательство, журналисты, иск, нарушение
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