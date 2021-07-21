В Беларуси Минюст подал в суд иск о ликвидации ассоциации журналистов

Отмечается, что решение было принято в связи с "непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".

"За нарушение законодательства об общественных объединениях ОО "Белорусская ассоциация журналистов" Министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес министерства юстиции признала выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, согласно белорусскому законодательству, ОО "обязано письменно сообщить в орган регистрации об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, а также представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении".

Так как БАЖ, согласно сообщению, этого не сделала, Минюст инициировал ее ликвидацию.

В ответ в БАЖ напомнили, что офис объединения был разгромлен и опечатан МВД 14 июля, повторно в этом году, говорится на сайте ассоциации.

"Белорусская ассоциация журналистов проинформировала Минюст, что у нас нет доступа к уставным документам, печати организации и договорам аренды, упомянутым в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были вывезены из офиса БАЖ", – говорится в сообщении.

В то же время БАЖ готовится защищать свои права в суде.

"Все очевидно. Минюст даже не пытается хотя бы соблюсти приличия. Зачистка, да… Сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде", – подчеркнул глава объединения Андрей Бастунец.

Накануне в БАЖ сообщали о заморозке банковского счета объединения, такое решение принял Следком Беларуси.

Обыски также проходили у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. 18 июля БАЖ писала о 63 обысках за 10 дней. Также силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.