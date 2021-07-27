Диспетчер, который садил самолет с Протасевичем в Минске, пропал. Возможно, он бежал из Беларуси – СМИ

Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Минске 23 мая, после чего Протасевича, летевшего на борту, задержали Фото: ЕРА

Журналисты не смогли дозвониться ему на домашний телефон в Минске. Галегов ушел в отпуск и потом не вышел на работу, пишет издание в Telegram.

Заместитель директора "Белаэронавигации" Иван Герловский сказал, что Галегов в отпуске с июня и он "ничего не знает" о его пропаже или увольнении.

Коллеги предполагают, что диспетчер, который родом из Грузии, уехал туда к родственникам.

В Беларусь он переехал в "сознательном возрасте", там познакомился с женой, работал в "Белаэронавигации" с 2010 года, пишет издание.

Telegram-канал NEXTA уточняет, что Галегов – тот диспетчер, "которого заставили посадить самолет с [оппозиционным журналистом Романом] Протасевичем" в Минске.

"Никто на работе не знал о его планах. 3 июля он просто не вышел на работу. На звонки не отвечает. В соцсетях все аккаунты удалены", – рассказал собеседник канала.

По данным NEXTA, в шкафчике для переодевания на работе Галегова не оставлял вещей.

"Сегодня все на ушах. Вскрыли его шкафчик для переодевания – там нет вещей совсем. Ни одной вещи", – отмечают источники NEXTA.