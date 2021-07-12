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Протасевич подал знак, что его сообщения в соцсетях контролируют

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12 июля Twitter заблокировал аккаунт Протасевича
12 июля Twitter заблокировал аккаунт Протасевича
Фото: ЕРА

Белорусский оппозиционный журналист, политзаключенный Роман Протасевич подал знак, что его сообщения в социальных сетях контролируют. Об этом пишет "Радіо Свобода".

7 июля в Twitter от имени Протасевича было опубликовано видео с прогулки, где автор просит задавать ему вопросы. Один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он пишет сообщения в соцсетях под контролем. Он предложил в качестве такого сигнала написать два разделительных знака подряд. Позже в одном из твитов Протасевича появились два дефиса подряд вместо тире.

12 июля Twitter заблокировал аккаунт Протасевича.

С конца июня Протасевича и его девушку Софию Сапегу, задержанных в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест.

В то же время оппозиционное белорусское издание TUT.BY напоминает, что в Беларуси перевод под домашний арест, как правило, предусматривает изоляцию от общества, в том числе запрет на пользование интернетом.

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске". В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое "интервью" Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше "лезть в политику", а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне "Азов". При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня Протасевич появился на пресс-конференции, организованной МИД Беларуси. Он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает "настоящими заложниками ситуации" своих родителей и Сапегу.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.

Теги: Беларусь, заложники, Минск, Изоляция, журналисты, спецслужбы, Радио Свобода, домашний арест, соцсеть, Роман Протасевич
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