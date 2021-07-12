Протасевич подал знак, что его сообщения в соцсетях контролируют

7 июля в Twitter от имени Протасевича было опубликовано видео с прогулки, где автор просит задавать ему вопросы. Один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он пишет сообщения в соцсетях под контролем. Он предложил в качестве такого сигнала написать два разделительных знака подряд. Позже в одном из твитов Протасевича появились два дефиса подряд вместо тире.

12 июля Twitter заблокировал аккаунт Протасевича.

С конца июня Протасевича и его девушку Софию Сапегу, задержанных в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест.

В то же время оппозиционное белорусское издание TUT.BY напоминает, что в Беларуси перевод под домашний арест, как правило, предусматривает изоляцию от общества, в том числе запрет на пользование интернетом.