"Товарищ майор – этажом ниже". Протасевич появился в Twitter и записал видеообращение

Находящийся под домашним арестом журналист опубликовал видео и отвечает на вопросы в Twitter Скриншот: Roman Protasevich / Twitter

Протасевич заявил, что возвращается к жизни в интернете, и спросил у фолловеров, что он пропустил за это время.

"Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", – сказал журналист.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

По его словам, новый аккаунт ему пришлось завести, так как старый был заблокирован.

Ролик записан не в помещении, хотя Протасевич находится под домашним арестом. Он объяснил это тем, что живет в частном доме за городом и выходить во двор ему можно.

Живу ведь я не в Минске, а в частном доме загородом. Гулять по двору и лужайке можно :) https://t.co/Npwyt3iPaE — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

На вопрос, с ним ли живет его девушка София Сапега, которую также выпустили под домашний арест, Протасевич написал, что они живут вместе, в одной комнате. И добавил: "Товарищ майор живет этажом ниже, если что!"

Товарищ майор живёт этажом ниже, если что! — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Оппозиционное белорусское издание TUT.BY напоминает, что такая мера пресечения, как домашний арест, в Беларуси предусматривает полную изоляцию обвиняемого от общества, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.

Другим политзаключенным, которые находились под домашним арестом, не позволяли подходить к окну и пользоваться средствами связи, даже чтобы позвонить родственникам, отмечает TUT.BY.

Отец Протасевича говорил журналистам, что рядом с сыном всегда находятся оперативники.

Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием, сообщал 25 июня Следком Беларуси. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.