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"Товарищ майор – этажом ниже". Протасевич появился в Twitter и записал видеообращение

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Находящийся под домашним арестом журналист опубликовал видео и отвечает на вопросы в Twitter
Находящийся под домашним арестом журналист опубликовал видео и отвечает на вопросы в Twitter
Скриншот: Roman Protasevich / Twitter

Белорусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич завел новый аккаунт в Twitter и записал видеообращение.

Протасевич заявил, что возвращается к жизни в интернете, и спросил у фолловеров, что он пропустил за это время.

"Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", – сказал журналист. 

По его словам, новый аккаунт ему пришлось завести, так как старый был заблокирован. 

Ролик записан не в помещении, хотя Протасевич находится под домашним арестом. Он объяснил это тем, что живет в частном доме за городом и выходить во двор ему можно.

На вопрос, с ним ли живет его девушка София Сапега, которую также выпустили под домашний арест, Протасевич написал, что они живут вместе, в одной комнате. И добавил: "Товарищ майор живет этажом ниже, если что!"

Оппозиционное белорусское издание TUT.BY напоминает, что такая мера пресечения, как домашний арест, в Беларуси предусматривает полную изоляцию обвиняемого от общества, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.

Другим политзаключенным, которые находились под домашним арестом, не позволяли подходить к окну и пользоваться средствами связи, даже чтобы позвонить родственникам, отмечает TUT.BY.

Отец Протасевича говорил журналистам, что рядом с сыном всегда находятся оперативники.

Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием, сообщал 25 июня Следком Беларуси. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске". В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое "интервью" Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше "лезть в политику", а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне "Азов". При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня Протасевич появился на пресс-конференции, организованной МИДом Беларуси. Он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает "настоящими заложниками ситуации" своих родителей и Сапегу.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси. Сапегу обвиняют по ст. 342 (участие в массовых беспорядках) и по ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни).

Теги: интернет, Беларусь, домашний арест, Роман Протасевич, София Сапега, задержание Романа Протасевича
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