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Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

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Заблокированный аккаунт Протасевича в Twitter был создан 7 июля
Заблокированный аккаунт Протасевича в Twitter был создан 7 июля
Скриншот: вДудь / YouTube

Twitter заблокировал созданный 7 июля аккаунт белорусского оппозиционного журналиста, политзаключенного Романа Протасевича.

Отмечается, что профиль был заблокирован из-за нарушений правил соцсети.

Скриншот: protas_by / Twitter
Скриншот: protas_by / Twitter

Протасевич 7 июля в этом аккаунте сообщилчто возвращается к жизни в интернете.

"Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", – сказал тогда журналист. 

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске". В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое "интервью" Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше "лезть в политику", а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне "Азов". При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня Протасевич появился на пресс-конференции, организованной МИД Беларуси. Он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает "настоящими заложниками ситуации" своих родителей и Сапегу.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.

Теги: интернет, Беларусь, оппозиция, Twitter, журналисты, соцсеть, Роман Протасевич, задержание Романа Протасевича
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