Новую страницу Протасевича в Twitter уже разблокировали: Техподдержка сработала оперативно

Отмечается, что профиль ограничили из-за нарушений правил соцсети, но подробности не были указаны.

"Фух, мой аккаунт все-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", – говорится в сообщении в аккаунте Протасевича.

Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно. — Roman Protasevich (@protas_by) July 12, 2021

Через 10 минут в профиле Протасевича появился новый пост: "Жить нужно так, чтобы узнавать о блокировке и разблокировке своего аккаунта в Twitter из новостей".

Жить нужно так, чтобы узнавать о блокировке и разблокировке своего аккаунта в Твиттере из новостей. — Roman Protasevich (@protas_by) July 12, 2021

Протасевич 7 июля в этом аккаунте сообщал, что возвращается к жизни в интернете.

"Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", – сказал тогда журналист.

В этот же день от имени Протасевича было опубликовано видео с прогулки, где автор просит задавать ему вопросы. Один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он пишет сообщения в соцсетях под контролем. Он предложил в качестве такого сигнала написать два разделительных знака подряд. Позже в одном из твитов Протасевича появились два дефиса подряд вместо тире.

С конца июня Протасевича и его девушку Софию Сапегу, задержанных в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест.

В то же время оппозиционное белорусское издание TUT.BY напоминает, что в Беларуси перевод под домашний арест, как правило, предусматривает изоляцию от общества, в том числе запрет на пользование интернетом.

12 июля пользователь под именем Алексей Новоселов спросил у Протасевича, разрешают ли ему пользоваться только Twitter или всем интернетом. Журналист в ответ отметил, что "никаких ограничений у него нет": "Читаю и смотрю все, что захочу".