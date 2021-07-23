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В Киеве прошла акция "Гусь за Беларусь". Фоторепортаж

Сегодня 16.46
Возле здания посольства Республики Беларусь в Киеве правозащитная организация "Центр Гражданских Свобод" и белорусские активисты, которые были вынуждены уехать в Украину из-за преследований, провели акцию "Гусь за Беларусь". Об этом пишут "Громадське радіо" и "Радіо Свобода". Люди принесли плакаты с надписями на украинском и белорусском: "Прекратить репрессии", "Свободу всем политзаключенным", "Га-а-га" и другие. Участники акции отметили, что задержания и суды в Беларуси в последнее время случаются все чаще – задерживают правозащитников, журналистов, волонтеров. Активисты обратились к украинским властям, чтобы те поспособствовали более быстрому получению белорусами законного права пребывания в Украине, а также прекратили сотрудничество с правоохранительными органами и структурами безопасности белорусского режима. По данным правозащитников, с начала 2021 года Украина выдала Беларуси 16 граждан.
Теги: Беларусь, преследования, протесты, правозащитники, репрессии, политзаключенные, активист, акции протеста
 

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