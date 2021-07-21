Апелляционный суд признал незаконным решение СБУ о выдворении белорусского анархиста Боленкова

Портал пишет, что у здания суда собралось несколько десятков праворадикалов, у входа они напали на фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного. По данным издания, полиция вывела Кужельного дальше от входа, но нападавшего не задержала. Журналист сказал "Ґратам", что собирается подавать заявление в полицию.

Контекст:

Сотрудники СБУ 21 апреля пришли с обысками в квартиру Боленкова в Киеве. Тогда же предупредили его о принудительном выдворении из страны. Боленков тогда рассказал, что обыски якобы происходили "по подозрению в поджоге". Однако подобных действий со своей стороны мужчина не признает, а обыски, по его словам, "заказаны ультраправыми группами в Украине", потому что он якобы участвует в различных акциях в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Шевченковский райсуд Киева признал законным решение СБУ выдворить Боленкова с территории Украины,сообщило hromadske. Активист сказал, что вместе с адвокатами обжалует это решение.

Друзья Боленкова заявляли, что он въехал в Украину в 2017 году после того, как в Беларуси его обвинили в попытке поджечь отделение налоговой службы в Гомеле. По их словам, правоохранители принуждали белоруса к сотрудничеству с силовыми службами, а после отказа открыли на него уголовное дело. В Украине он находился на основании вида на жительство, сообщало "Радіо Свобода".

27-летний Боленков родился в городе Жлобин в Беларуси. Общественное отметило, что он участвовал в протестах на Майдане в 2013–2014 годах. Сам активист называет себя сторонником анархизма.