Под СБУ устроили митинг. Его участники требуют не выдавать Беларуси анархиста Боленкова

В СБУ сказали, что выходить к протестующим никто не собирается Фото: bykvu.com

Акция под зданием СБУ на улице Владимирской в центре Киева называлась "Нет политическим депортациям", сообщило издание "Буквы". Активисты поочередно выступали и включали музыку. Среди участников акции был и сам Боленков.

Фото: bykvu.com

Участники акции протеста принесли плакаты с надписями "СБУ, вам нечем больше заняться?" и "Украина без Лукашенко". Митингующие требовали отменить депортацию другого белоруса, Артура Кондратовича, которого задерживали в 2019 году по запросу из Беларуси через Интерпол.

Фото: bykvu.com

Издание Reform.by пишет, что Кондратович является анархистом и живет в Киеве третий год. Он ждет рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца.

Напротив них стояли другие протестующие, которые держали плакаты с надписью "Боленков – один из основателей террористической леворадикальной группировки Ревдия". Контракцию организовали националистические организации "Основа будущего" и С14, сообщили "Буквы". Они требовали депортации Боленкова.

Фото: bykvu.com

Две акции разделял кордон сотрудников полиции. Однако инцидентов не было, все прошло спокойно.

В СБУ "Укринформу" сказали, что никаких заявлений от митингующих не поступало, поэтому выходить к ним никто не собирается.