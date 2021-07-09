США запретили продажу билетов на авиарейсы в Беларусь

Исключения возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также по причинам, связанных с национальными интересами и безопасностью США.

Американское объединение пилотов ALPA приветствовало этот запрет.

29 июня минтранс опубликовал заявление о намерении ввести запрет на пассажирское авиасообщение между США и Беларусью из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Авиакомпаниям и прочим заинтересованным сторонам было предоставлено время для ознакомления и уведомления пассажиров.

30 июня Госдепартамент заявил, что ограничение авиарейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Америки.