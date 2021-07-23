Россия экстрадировала в Беларусь обвиняемого в сопротивлении силовикам чемпиона мира по борьбе

"Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. [...] К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь", – говорится в сообщении.

По данным белорусского Фонда спортивной солидарности, спортсмена поместили в СИЗО-1 в Минске. Были также названы силовики, причастные к тайной перевозке Кудина.

"Русская служба Би-би-си" отмечает, что после того как 21 июля суд в России подтвердил решение об экстрадиции Кудина в Беларусь, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал остановить высылку. ЕСПЧ ссылался на документ, согласно которому сначала нужно было изучить вопрос, грозят ли Кудину в Минске пытки. Россия решение суда по правам человека не выполнила.

22 июля адвокат спортсмена Мария Красова подала в российские правоохранительные органы заявление о похищении человека.