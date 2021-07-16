"Укртранснафта" опровергла информацию о контрабанде нефти из России в Украину. Груз должен был идти транзитом в Беларусь

Танкер Altai приняли в порту Южный в марте 2020 года Фото: vesselfinder.com

Украина не принимала данный груз на импорт. "Укртранснафта" приняла танкер Altai с нефтью в порту Южный в марте прошлого года. Страной происхождения оказался Казахстан.

"Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Беларусь на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в рамках договора "Укртранснафти" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", – отметила компания.