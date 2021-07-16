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"Укртранснафта" опровергла информацию о контрабанде нефти из России в Украину. Груз должен был идти транзитом в Беларусь

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Танкер Altai приняли в порту Южный в марте 2020 года
Танкер Altai приняли в порту Южный в марте 2020 года
Фото: vesselfinder.com

Перевозимые из России в Украину 80 тыс. тонн нефти, о которых говорили 15 июля сотрудники федеральной таможенной службы России, были транзитной поставкой в Беларусь. Об этом сообщила компания "Укртранснафта" в комментарии "РБК-Украина" 16 июля.

Украина не принимала данный груз на импорт. "Укртранснафта" приняла танкер Altai с нефтью в порту Южный в марте прошлого года. Страной происхождения оказался Казахстан.

"Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Беларусь на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в рамках договора "Укртранснафти" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", – отметила компания.

Контекст:

Российские таможенники оценили груз в общую сумму более 2 млрд руб. (734 млн грн). По их версии, капитан танкера Altai после загрузки нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения Аугуста (Италия). Далее он отправился в украинский порт Южный и там выгрузил товар.

В России по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Теги: Россия, Беларусь, Казахстан, нефть, контрабанда, транзит, Укртранснафта, порт Южный, танкер
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