В Украину из России пытались переправить нефть по морю. Контрабанду выявили в порту Южный

После выхода с территории России танкер отправился в украинский порт "Южный" Фото: dumskaya.net

Капитан танкера "ALTAI" представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, после загрузки 80 тыс. тонн нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения "Аугуста" (Италия). После выхода с территории РФ он отправился в украинский порт "Южный" и там выгрузил товар.

Как утверждают в российской таможне, капитан заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину. Ему запретили разглашать в порту погрузки сведения о порте назначения и получателе груза.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей (367 тыс. гривен).