Киевская таможня сообщила о задержании в аэропорту Борисполь крупнейшей партии янтаря в этом году

"Накануне во время аналитически-поисковых мероприятий внимание таможенников привлекло одно экспортное отправление. Гражданин заявил для отправки в Китай личные вещи. Всего было заявлено к отправке 13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью €500. Однако сегодня при досмотре груза киевские таможенники обнаружили, что во всех 13 картонных коробках, обмотанных стрейчпленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом 260 кг", – говорится в сообщении.

В коробках было 254,5 кг необработанного янтаря и 5,5 кг обработанного.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения).

"Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу. Это крупнейшая партия задержанного Киевской таможней янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины в этом году", – говорится в сообщении.