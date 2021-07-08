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Киевская таможня сообщила о задержании в аэропорту Борисполь крупнейшей партии янтаря в этом году

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Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу
Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу
Фото: Державна митна служба України / Facebook

Киевская таможня задержала в аэропорту Борисполь 260 кг янтаря, который пытались вывезти из Украины в Китай под видом личных вещей. Об этом сообщила пресс-служба таможни 8 июля в Facebook.

"Накануне во время аналитически-поисковых мероприятий внимание таможенников привлекло одно экспортное отправление. Гражданин заявил для отправки в Китай личные вещи. Всего было заявлено к отправке 13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью €500. Однако сегодня при досмотре груза киевские таможенники обнаружили, что во всех 13 картонных коробках, обмотанных стрейчпленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом 260 кг", – говорится в сообщении.

В коробках было 254,5 кг необработанного янтаря и 5,5 кг обработанного.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения).

"Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу. Это крупнейшая партия задержанного Киевской таможней янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины в этом году", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/352244849843946

Контекст:

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Борисполь, таможня, контрабанда, янтарь, Государственная таможенная служба Украины
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