Рада сделала шаг к криминализации контрабанды

"За" проголосовали 255 парламентариев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Этот проект закона вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины.

В частности, Уголовный кодекс предлагают дополнить, предусмотрев ответственность за:

контрабанду товаров (ст. 201-2);

контрабанду подакцизных товаров (ст. 201-3);

недостоверное декларирование товаров (ст. 201-4).

Первое нарушение в случае вступления в силу закона будет караться штрафом от 10 тыс. до 75 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также за контрабанду могут лишить свободы на срок до 11 лет.

За контрабанду подакцизных товаров предлагают ввести ответственность в виде штрафов (от 20 тыс. до 120 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) или лишения свободы (от трех до 11 лет).

За недостоверное декларирование предусмотрели наказание в виде штрафов (от 10 тыс. до 120 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) и лишения свободы (до трех лет).

Все три статьи предусматривают возможность конфискации имущества у нарушителя.

"Введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров обеспечит уменьшение количества нарушений правил перемещения товаров через таможенную границу Украины, будет способствовать прекращению схем незаконного перемещения товаров, окажет положительное влияние на развитие национальной экономики, в частности, в части увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет Украины", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.