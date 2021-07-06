Нефть марки Brent подорожала до трехлетнего максимума

Таким образом, за последние сутки эталонная марка нефти подорожала почти на $1.

Фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) за сутки подорожали на $1,3 – до $76,5 за баррель. Последний раз стоимость WTI достигала этой отметки в июне 2018 года.

По данным РБК, рост котировок вызван разногласиями внутри ОПЕК+. 5 июля страны-участницы отложили на неопределенный срок заседание, на котором планировалось обсудить увеличение нефтедобычи.

“На биржах ждали новостей от ОПЕК+, внутри которой возникли разногласия по поводу уровня нефтедобычи с августа. Неспособность стран достичь компромисса (и, как следствие, сохранение текущих уровней добычи как минимум в следующем месяце) может предвещать очередной скачок цен“, – заявила изданию аналитик инвестиционной компании “Велес Капитал” Елена Кожухова.



