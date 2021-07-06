Нефть марки Brent подорожала до трехлетнего максимума

Таким образом, за последние сутки эталонная марка нефти подорожала почти на $1.
Фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) за сутки подорожали на $1,3 – до $76,5 за баррель. Последний раз стоимость WTI достигала этой отметки в июне 2018 года.
По данным РБК, рост котировок вызван разногласиями внутри ОПЕК+. 5 июля страны-участницы отложили на неопределенный срок заседание, на котором планировалось обсудить увеличение нефтедобычи.
“На биржах ждали новостей от ОПЕК+, внутри которой возникли разногласия по поводу уровня нефтедобычи с августа. Неспособность стран достичь компромисса (и, как следствие, сохранение текущих уровней добычи как минимум в следующем месяце) может предвещать очередной скачок цен“, – заявила изданию аналитик инвестиционной компании “Велес Капитал” Елена Кожухова.
После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.
10 апреля 2020-го страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.
На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.
В начале 2021 года на фоне сокращения нефтедобычи стоимость Brent продолжила расти, достигнув $70 за баррель в начале января.