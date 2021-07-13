"Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь

Соседов ездил в Беларусь на "Славянский базар" 20 лет подряд, на 21-й год ему отказали во въезде в страну Фото: sosedov.sergei / Instagram

"Сегодня МИД и министерство информации Беларуси отказали мне во въезде в республику и участии в фестивале "Славянский базар в Витебске", который я всегда поддерживал и на который должен был ехать в 21-й раз. Причем сделано это было накануне нашего отъезда в Витебск и без объяснения причин", – написал Соседов 12 июля на своей странице в Facebook.

По словам 53-летнего критика, истинные причины отказа он знает, и они, по его словам, "очень мелкие и подлые".

"Мининформ Беларуси, курируемый администрацией президента, мстит мне за мой отказ от участия в белорусском шоу "Х-Фактор" (а отказался я по многим причинам, главная из которых – общественно-политическая обстановка в Беларуси)", – убежден Соседов.

Он добавил, что при этом "всегда любил и поддерживал "Славянский базар" и категорически отказывал всем, кто призывал его бойкотировать.

"Очень жаль добрых, доверчивых и прекрасных людей Беларуси. Сколько вам еще жить в этом аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты Никогда не призывал к бойкоту "Славянского базара", а сейчас хочу это сделать. Не ходите, друзья, на фестиваль, где вместо дружбы, красоты и любви вас потчуют пошлой обязаловкой (заставляют покупать билеты), надоевшими "звездами", бесконечным уличным одергиванием, тотальной подозрительностью и ненавистью к каждому вашему слову и жесту! Нет такому "Славянскому базару"! Он для всех нас закончился", – подытожил Соседов.