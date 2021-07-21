Учения "Запад 2021". В Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ

Заявленная тема учений – "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Учения пройдут на полигонах двух стран с 10-го по 16 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял в начале июня, что они станут главным итогом 2021 учебного года в российской армии, сообщал "Интерфакс". Маневрам будет предшествовать комплекс специальных учений.

Контекст:

Россия и Беларусь договорились о проведении в сентябре военных учений "Запад 2021" еще в начале года.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что в соседних странах увеличивается количество проводимых мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск, в том числе "и на территории Украины". Основным итогом учений станет обеспечение готовности вооруженных сил Беларуси и РФ к защите Союзного государства и демонстрация совместных возможностей двух стран, говорил 31 марта начальник Генштаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов.

РФ с конца марта 2021 года наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность войск, которые Россия нарастила у границы с Украиной, была самой большой с 2014 года. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных.

22 апреля Шойгу заявил, что поставленные цели на якобы учениях достигнуты и что войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии останутся на полигоне Погоново в Воронежской области под предлогом того, что они будут задействованы на учениях "Запад 2021" в сентябре.

В итоге РФ отвела от границ не более 12 тыс. из 100 тыс. российских военных, сообщил 15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.