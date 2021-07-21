"Буки" ВСУ уничтожили условные воздушные цели на админгранице с аннексированным РФ Крымом – Наев

В рамках проведения тактических учений ППО подразделение ЗРК совершило многокилометровый марш на технике к позиционному району.

"На месте военнослужащие развернули комплексы на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей", – отметил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Отмечается, что личный состав ЗРК "выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара".

"Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радиолокационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности, – резюмировал Наев.

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Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.